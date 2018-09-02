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«Где мама, а где дочь?»: Веру Брежневу не узнали на новом фото с дочерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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Певица показала снимок со старшей наследницей Соней Киперман.

Старшей дочери Веры Брежневой Соне Киперман 17 лет, однако 36-летняя певица выглядит ее ровесницей. Новое фото, опубликованное в Instagram экс-солистки группы «ВИА Гра», вновь убедило ее поклонников в этом.

Моя любовь 💙 @sonyavkiperman #mylove #daughter

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

«Я сначала не поняла, где Вера, а где ее дочь», «Когда Мама выглядит ровесницей», «Уже не понять, кто мама, а кто дочь», «опять теряюсь 🧐! где Вера Викторовна? ))))», «Такие красавицы, прям как сестрички», «Ничего себе ,как Вы похожи с доцей, я сначала перепутала, кто есть кто!», «Я вообще подумала фотошоп, что две Веры стоит. Сёстры близнецы», «Серьезно, я сначала не поняла, где кто, как же вы похожи 😍😍😍шикарно выглядите», «Мама выглядит моложе чем дочка )», «Вера шикарная, и доча красотка!!», «Как близняшки», «Копия мамы, я подумала что это коллаж Ваших фото, Вера, а тут на тебе 😳 Дочь КРАСАВИЦА!», «Тот случай, когда не отличить где мама, где дочь», — пишут поклонники.

А вы сразу узнали Веру Брежневу на фотографии?

Фото: instagram

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