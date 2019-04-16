«Пришло время открывать ножки»: молодая мама Юлия Ковальчук похвасталась стройными бедрами

«А у меня такой вопрос: зачем?)))», «Вульгарно! Вам не хватает славы?», «Мне одной кажется, что складка на сгиб ноги на переднем плане какая-то неестественная? А ножки красивые», «Фото не естественное..до талии одна фигура, после талии другая», — критикуют одни подписчики.

«Красоточка! И ножки красивые», «Такие ножки- грех не показать», «Где вульгарность увидели? Очень красиво и такие ноги!!!!», «Женщина должна волновать, а не волноваться! Сказала Мерлин Монро ) и Юля с этим справляется. А завистные бабы будут всегда ) стоит всего лишь быть на шаг впереди», — защищают другие.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram