Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков нежно поздравили дочь с первым днем рождения

Год назад Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Накануне своего 35-летия популярная певица родила Алексею Чумакову дочь, которую назвали Амелия. Сегодня супруги нежно поздравили малышку.

«Моя жизнь, душа, радость и вдохновение))) ты смысл моей и папиной жизни, поэтому просто будь Здорова!!! Твой первый год самый счастливый для нас, и мы сделаем все, чтобы невзгоды и хмурые дни обходили тебя стороной», — написала мама под трогательной фотографией.