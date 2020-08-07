Правильный макияж, удачное освещение и не только: как успешно пройти онлайн-кастинг

Сделайте легкий макияж

Выровняйте тон лица, подчеркните брови, тушью прокрасьте ресницы. Нанесите немного румян, чтобы придать лицу отдохнувший вид. Накрасьте губы. Для этого лучше подойдут матовые текстуры, поскольку глянцевые будут бликовать.

Выберите наряд

Конференц-колл – один из немногих поводов сейчас, чтобы принарядиться. Воспользуйтесь этим! Наденьте любимое цветочное платье или костюм в пижамном стиле. Важно, чтобы в наряде вы чувствовали себя и привлекательно, и комфортно.

Расположите камеру правильно

Установите ноутбук повыше, для этого можете использовать пару-тройку книг. Камера должна располагаться на уровне глаз. Такое положение позволит правильно смоделировать овал лица. Для конференций лучше всего подходит средний план, поэтому не садитесь слишком близко к камере. Съемка до пояса – то, что надо.

Подумайте об освещении

Для хорошего освещения помимо основного рассеянного света вам понадобится светильник. Поставьте его позади ноутбука. Обратите внимание, чтобы свет преимущественно падал на ту сторону лица, которую вы считаете рабочей. А чтобы свет распределялся равномерно, накройте стол белой скатертью или бумагой.

Уберите лишнее

Уберите все лишнее рядом с собой, чтобы вам ничего не мешало. На всякий случай поставьте рядом с собой стакан воды. А теперь улыбнитесь. Вы готовы!

К слову, если вам от 20 до 35 лет и вы работаете в офисе, вы можете пройти онлайн-кастинг и стать участницей Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020». Кастинги проекта уже близятся к концу, и у офисных сотрудниц Москвы и Подмосковья остался последний шанс, чтобы подать заявку на участие и пройти финальный отбор, который состоится в непривычном формате 21 августа в Москве.