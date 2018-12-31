Постройневшую Наталью Подольскую в мини-платье и высоких сапогах не признали поклонники

«Хороша Наташа», «Наташа — само совершенство», «Красавица, умница, спортсменка», «Красивые ножки», «Фигура сказка!!!!», «Бомбезная!», «От такой красоты можно упасть», «Фигурка-мечта. Пресняков на 7ом небе от счастья...», — не скупятся на комплименты одни подписчики.

«Красотка, конечно, но на себя не похожа или мне одной это кажется», «Приятнее было бы видеть фото настоящей Наталией Подольской, а не а ля Наталия Орейро!!!», «Даже ближе к загорелой Салтыковой», — обсуждают фотографию другие.

Спустя пару дней после публикации Наталья отправилась с мужем в ОАЭ, чтобы поучаствовать в Russian Music Festival, который проходит в Абу-Даби. Там она доказала, что секрет ее стройности — вовсе не в фотошопе.