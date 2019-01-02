Ани Лорак и Олег Газманов встретили Новый год на фестивале русской музыки в ОАЭ

В последний день 2018 года в Абу-Даби стартовал первый фестиваль русской музыки Russian Music Festival. Ради этого события столицу ОАЭ посетили Ани Лорак, Олег Газманов, Александр Ревва с женой и дочками, также в числе приглашенных были Наталья Рудова, Елена Север, ВладиМир, ЮрКисс, Мария Вебер, генеральный продюсер RMG Сергей Балдин.

Праздник по случаю открытия фестивали проходил в отеле Emirates Palace. Ани Лорак появилась на сцене в эффектном синем мини-платье прямо перед боем курантов (на следующий день она сияла на финальном выпуске шоу «Голос»). Александр Ревва, который вел мероприятие, выступил также в амплуа Артура Пирожкова. Завершился вечер песнями Олега Газманова, который признался, что впервые за много лет отмечает Новый год в окружении близких в экзотической стране, и пообещал привезти с собой ясные дни.