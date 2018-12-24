Постройневшая Ксения Собчак появилась на страницах спортивного журнала: «Гибкая, но несгибаемая»

Подписчики отметили не только гибкость, но и стройность Ксении. Не так давно молодая мама, которую стали подозревать во второй беременности, занялась своим телом — и добилась заметных результатов.

А вы любите йогу?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram