Постройневшая Ксения Собчак появилась на страницах спортивного журнала: «Гибкая, но несгибаемая»

Попрощавшись с постом главного редактора L'Officiel, Ксения Собчак не спешит прощаться с глянцем. «Гибкая, но несгибаемая. Спасибо за сьемку, #yogajournal», — написала она под новым снимком в своем блоге.
Подписчики отметили не только гибкость, но и стройность Ксении. Не так давно молодая мама, которую стали подозревать во второй беременности, занялась своим телом — и добилась заметных результатов.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram