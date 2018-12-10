logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Это последний номер под моим руководством»: Ксения Собчак уходит с поста главного редактора L'Officiel

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Ксении Собчак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
37-летняя Собчак покидает пост главного редактора глянцевого журнала, но надеется когда-нибудь вновь возглавить самый интеллигентный глянец в стране.

Три года назад Ксения Собчак сменила Ксению Горбачеву на посту главного редактора L'Officiel. С тех пор журналистка бессменно руководила изданием, прервавшись только для участия в выборах президента России. Сегодня звезда сообщила, что покидает команду.

«Это наш Октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC а потом в Lofficiel), но и настоящим "тренажером духа" общения с начальством (Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен, и кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране», — написала она в Instagram.

Стал ли причиной ухода кризис печатных СМИ или нехватка времени для семьи — неизвестно. Никаких других комментариев Ксения не дает.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?