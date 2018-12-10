«Это последний номер под моим руководством»: Ксения Собчак уходит с поста главного редактора L'Officiel

Три года назад Ксения Собчак сменила Ксению Горбачеву на посту главного редактора L'Officiel. С тех пор журналистка бессменно руководила изданием, прервавшись только для участия в выборах президента России. Сегодня звезда сообщила, что покидает команду.

«Это наш Октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC а потом в Lofficiel), но и настоящим "тренажером духа" общения с начальством (Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен, и кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране», — написала она в Instagram.