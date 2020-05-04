«Постельное» фото Наталии Орейро без прически и макияжа восхитило ее поклонников

«Самая лучшая», «Естественная красота это так прекрасно... Что может быть лучше.., особенно в наше время, когда вокруг 80% нарисованно-силикованных барышень», «Обожаю ее», «Как раз смотрю сейчас дикий ангел», «Я тоже обожаю Наташу с детства ее фанатка», — обсуждают поклонники.

Они не устают отмечать, что в свои 42 года звезда остается все той же «Милагрос» из «Дикого Ангела», только чуть более элегантной. А вы помните этот сериал? Или впервые узнали об актрисе по другим ее работам?