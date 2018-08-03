«Точно в положении»: Виктория Боня не может скрыть округлившийся живот и отекшее лицо

«Такая пышненькая стала у нас Виктория», «Ого потолстела», «Платье красивое но неудачное, полнит или мне кажется», «Кто бы чтобы не говорили, но она реально поправилась)) но как-то по другому», «Я думала я одна это заметила», «Мне кажется или Вика заплаканная??», «Беременная больше кажется», «Как-будто отёкшая как при беременности», «Виктория вы в положении?», «По моему она беременна», «Мне кажется я вижу беременный животик», «Точно в положении», «Добрая, красивая, просто сияете. Дай Бог Вам всего самого лучшего», — обсуждают они.

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram