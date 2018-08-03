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«Точно в положении»: Виктория Боня не может скрыть округлившийся живот и отекшее лицо

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Виктории Бони

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Подписчики уверены: Виктория Боня ждет ребенка.

В последнее время фотографии и видеозаписи в блоге Виктории Бони появляются все реже. Сегодня звезда «Дома-2» вышла на связь. Фигура и лицо знаменитости удивили подписчиков.

«Такая пышненькая стала у нас Виктория», «Ого потолстела», «Платье красивое но неудачное, полнит или мне кажется», «Кто бы чтобы не говорили, но она реально поправилась)) но как-то по другому», «Я думала я одна это заметила», «Мне кажется или Вика заплаканная??», «Беременная больше кажется», «Как-будто отёкшая как при беременности», «Виктория вы в положении?», «По моему она беременна», «Мне кажется я вижу беременный животик», «Точно в положении», «Добрая, красивая, просто сияете. Дай Бог Вам всего самого лучшего», — обсуждают они.

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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