Поклонники 48-летней Нонны Гришаевой в восторге от ее идеально гладких бедер: «Очень красивая! А ножки!!! Вау»
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Фото: Instagram Нонны Гришаевой
Идеальные бедра — мечта многих женщин, особенно в январе, после череды новогодних праздников. Лолита Милявская, например, борется за гладкость кожи с помощью массажей, а вот Нонна Гришаева уже выиграла эту «войну». На фотографиях в своем блоге, которые она публикует находясь в Мексике, актриса выглядит просто роскошно, отмечают поклонники.
«Очень красивая! А ножки!!! Вау», «Просится подпись под фото: "В человеке все должно быть прекрасно"», «Ножки красивые, талантливая, умница, красавица», «Ой, Нонна!!! Если я, девочка, в восторге от красоты ваших ножек, то представляю что творится с мужчинами», «Всегда восхищаюсь женщинами, которые выглядят сногсшибательно», — обсуждают поклонники в комментариях.
Фото и видео: instagram
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