Поклонники 48-летней Нонны Гришаевой в восторге от ее идеально гладких бедер: «Очень красивая! А ножки!!! Вау»

Идеальные бедра — мечта многих женщин, особенно в январе, после череды новогодних праздников. Лолита Милявская, например, борется за гладкость кожи с помощью массажей, а вот Нонна Гришаева уже выиграла эту «войну». На фотографиях в своем блоге, которые она публикует находясь в Мексике, актриса выглядит просто роскошно, отмечают поклонники.