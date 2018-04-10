Поклонники не узнали сильно располневшую Надежду Бабкину

«Боже, что ж так ее разнесло то???», «Боже...что с ней случилось?», «Бабкина поправилась», «Бабкина раздобрела», «Мощно», «Большая», «Почему такая огромная?!?!», «Ого. Ну и размеры», «Располнела. Мужа надо пожалеть. Вот как Пугачева жертвует ради Галкина молодого», «Это Бабкина? Не узнала даже. Мощная», «На Борьку Моисеева похожа», «Не фотографируйтесь пожалуйста Больше близко», «Типичная "бабка" на пенсии! Молодильные яблочки закончились», «Устала худеть», — комментируют одни.

«Ой Надюшаааа, какая же Вы эффектная двма», «Теплая, добрая, родная, любимая наша Надюша», «Какая в Вас сила и красота!», «Господи, Просто русская красавица!!! Как приятно на Вас смотреть», «Смотришь и душа радуется, что есть еще на руси такие женщины!!!», «Как вы достали с худобой и полнотой?! Она певица, актриса... Как выйдет на сцену джазовая певица- афроамериканка не обойти, так нормально все воспринимают, а как своей родной... не прощают. Люди, будьте добрее и слушайте песни народные и любите их», — защищают другие.

А как считаете вы? Должна ли женщина быть худой?

Фото: instagram, globallookpress