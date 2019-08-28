Поклонники не узнали севшую на диету Альбину Джанабаеву

«Это кто??», «Вообще не узнать!!! Классная, красивая», «Вы тут особенно молодая прям! Не узнала», «Этот взгляд называется "Удивлённая кошечка😉"?», «Какая вы красивая, цвет волос супер он вам нереально идет», — комментируют удивленные подписчики.