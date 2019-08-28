Поклонники не узнали севшую на диету Альбину Джанабаеву

«Ловись рыбка большая и маленькая....или легкий ужин», — написала бывшая солистка группы «ВИА Гра» под новой фотографией в своем блоге.
«Это кто??», «Вообще не узнать!!! Классная, красивая», «Вы тут особенно молодая прям! Не узнала», «Этот взгляд называется "Удивлённая кошечка😉"?», «Какая вы красивая, цвет волос супер он вам нереально идет», — комментируют удивленные подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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