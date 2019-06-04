Похудевшую Елку сравнили с Линдой и Мэрилином Мэнсоном

Стройная фигура певицы Елки, обычно предпочитавшей свободную одежду, не раз становилась предметом для обсуждения. На днях звезда поучаствовала в съемке для журнала Esquire, в ходе которой примерила неоднозначный образ.
«Случилась волшебная фотосессия с @klepnev, работами которого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хоть какая-нибудь точка соприкосновения. А тем более для такого издания... И вот. Представляете?) я нет. Спасибо, команда мечты», — написала она, опубликовав серию кадров с бекстейджа.
36-летняя певица выглядит еще стройнее на снимках, которыми она поделилась в блоге, но это — не единственный повод для обсуждения.
«Оч круто», «На Линду похожа», «Лиза, Вы — магическая», — обсуждают одни подписчики.
«Елочка, что ж такая худенькая», «Очень худая», «Она меня пугает иногда», «Немного на раннего Marilyn Manson похоже)))», «Мэнсон по-русски», — сравнивают другие.
А как считаете вы, похожа Елка на указанных персонажей?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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