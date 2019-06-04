logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Похудевшую Елку сравнили с Линдой и Мэрилином Мэнсоном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Елка с естественным макияжем

Фото: Instagram Елки
36-летняя певица Елка выглядит еще стройнее на кадрах с новой фотосессии.

Стройная фигура певицы Елки, обычно предпочитавшей свободную одежду, не раз становилась предметом для обсуждения. На днях звезда поучаствовала в съемке для журнала Esquire, в ходе которой примерила неоднозначный образ.

«Случилась волшебная фотосессия с @klepnev, работами которого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хоть какая-нибудь точка соприкосновения. А тем более для такого издания... И вот. Представляете?) я нет. Спасибо, команда мечты», — написала она, опубликовав серию кадров с бекстейджа.

36-летняя певица выглядит еще стройнее на снимках, которыми она поделилась в блоге, но это — не единственный повод для обсуждения.

«Оч круто», «На Линду похожа», «Лиза, Вы — магическая», — обсуждают одни подписчики.

«Елочка, что ж такая худенькая», «Очень худая», «Она меня пугает иногда», «Немного на раннего Marilyn Manson похоже)))», «Мэнсон по-русски», — сравнивают другие.

А как считаете вы, похожа Елка на указанных персонажей?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...