Похудевшую Елку сравнили с Линдой и Мэрилином Мэнсоном

Стройная фигура певицы Елки, обычно предпочитавшей свободную одежду, не раз становилась предметом для обсуждения. На днях звезда поучаствовала в съемке для журнала Esquire, в ходе которой примерила неоднозначный образ.

«Случилась волшебная фотосессия с @klepnev, работами которого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хоть какая-нибудь точка соприкосновения. А тем более для такого издания... И вот. Представляете?) я нет. Спасибо, команда мечты», — написала она, опубликовав серию кадров с бекстейджа.