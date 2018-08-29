«Статуэтка»: певица Елка удивила стройной фигурой и бесконечными ногами

«Вааау, вы прекрасны», «Худююющая какая», «Все таки не показалось) очень красиво похудели))», «Такая стройняшка!!! Очень идет», «Какая шикарная женщина! Космос», «Статуэтка», «Ооо, вы такая шикарная и платье огонь», «Преобразилась», «Нет слов)Невероятно красива!», «Только на днях ругалась на балахон, такую шикарную фигуру прятать, преступление», «Стройна, как кипарис!!! А я думала эти балахоны маскируют лишние кг, а они, оказывается такую красоту от злых глаз берегут», «Воу, наконец то ! А то такую хорошую фигуру прячете за чёрными объемными вещами .. это все образ , понимаю ...Но лучше все же оставаться женственной .. а любимые черно- белые кроссовки иногда оставлять дома», — обсуждают удивленные подписчики.

Фото: instagram