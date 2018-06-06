Похудевшая Олеся Судзиловская восхитила подписчиков фотографией без макияжа

Подписчицы блога Олеси Судзиловской часто спрашивают у нее, какими средстами она пользуется и какие процедуры посещает. Чтобы ответить на все вопросы, 44-летняя актриса завела специальную рубрику, в которой рассказывает, что ей помогает бороться за красоту и молодость.

«Неожиданно дали выходной, и понеслась я по "точкам". В салон на куллифтинг и на маникюр. Вчера встала на весы, потеряно 2,5 кг — каждый день репетиции с Ниной, танцы с Сашей, предпремьерный мандраж, бессонница, да и 3 класс в школе заканчиваю. При резкой потере веса, необходимо обратить внимание на состояние кожи. И предвосхищая все разговоры о дороговизне ухода за собой — это только лень — скажу, что есть отличный и недорогой способ сохранять тургор и мягкость кожи — щетка для тела с жесткой щетиной! Результат увидите очень скоро, (главное — постоянство применения). Эту процедуру делаю на ночь. Сегодня добавила к этому уходу и старую, добрую миостимуляцию, "пыточный" аппарат, которой Вы видели в сторис. Знаете, что предпочитаю ручной массаж, его сделала тоже)), но процедура стимуляции, к которой прибегаю редко, невероятно эффективна! Важен и выбор специалиста, работающего с Вами», — написала звезда и пожелала подписчицам удачи в достижении целей.