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Похудевшая Олеся Судзиловская восхитила подписчиков фотографией без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Олеси Судзиловской

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44-летняя Олеся Судзиловская рассказала, как борется с лишним весом и возрастом.

Подписчицы блога Олеси Судзиловской часто спрашивают у нее, какими средстами она пользуется и какие процедуры посещает. Чтобы ответить на все вопросы, 44-летняя актриса завела специальную рубрику, в которой рассказывает, что ей помогает бороться за красоту и молодость.

«Неожиданно дали выходной, и понеслась я по "точкам". В салон на куллифтинг и на маникюр. Вчера встала на весы, потеряно 2,5 кг — каждый день репетиции с Ниной, танцы с Сашей, предпремьерный мандраж, бессонница, да и 3 класс в школе заканчиваю. При резкой потере веса, необходимо обратить внимание на состояние кожи. И предвосхищая все разговоры о дороговизне ухода за собой — это только лень — скажу, что есть отличный и недорогой способ сохранять тургор и мягкость кожи — щетка для тела с жесткой щетиной! Результат увидите очень скоро, (главное — постоянство применения). Эту процедуру делаю на ночь. Сегодня добавила к этому уходу и старую, добрую миостимуляцию, "пыточный" аппарат, которой Вы видели в сторис. Знаете, что предпочитаю ручной массаж, его сделала тоже)), но процедура стимуляции, к которой прибегаю редко, невероятно эффективна! Важен и выбор специалиста, работающего с Вами», — написала звезда и пожелала подписчицам удачи в достижении целей.

Поклонники Олеси восхищены не столько ее успехами, сколько ухоженным лицом без макияжа. «Ну как можно так выглядеть?!!?! Это же безобразие форменное!!! Очень красивая! Юная!!!! Сексуальная!!!! Просто нет слов! Одни эмоции!!!», «Девчушка», «Восхищаюсь вашей красотой», «Какая же Вы красивая и с мэйком и без мэйка», «Идеальна до безупречности», «Вот так выглядят глаза успешной, счастливой женщины, излучая свет и нежность. Вы прекрасны, Олеся», «Тебе идет стройность! Но сильно не худей, а то как мне тебя обнимать?)))) ты же растворяешься», — пишут они.

Фото: instagram

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