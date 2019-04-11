«Похудела на 10 килограммов»: 33-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась стройной фигурой

Отношения бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой с собственным весом нельзя назвать простыми. В одном из интервью она рассказывала, что во времена занятий профессиональным спором, будучи склонной к появлению лишних килограммов, она истязала себя упражнениями и голодом. После был срыв, она поправилась на 30 килограммов. И снова — спорт.

Уйдя из гимнастики и избавившись от необходимости держать себя в форме ради карьеры, мама двоих детей продолжает усиленно работать над собой: ее супруг Павел Воля подшучивал над женой, которая использует каждую свободную минуту для гимнастики и растяжки.

В минувший четверг Ляйсан показала видео с репетиции. «Сегодня в Питере будет огонь, главное не перегореть», — написала она.