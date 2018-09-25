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«Мой главный мотиватор»: Ляйсан Утяшева показала «толстое» фото и назвала простые правила стройности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ляйсан Утяшевой

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Ляйсан Утяшева рассказала, что помогло ей похудеть в отпуске.

Поклонники привыкли видеть Ляйсан Утяшеву худой и подтянутой. На самом деле она была такой не всегда. Когда гимнастке было 19 лет, она поправилась на 30 килограммов. Сегодня спортсменка показала, как выглядела в момент этого «срыва».

«Эта фотография — мой главный мотиватор, не хочу запускать себя до такого состояния. На фото мне 19 лет и я плюс 30 кг... (зато бабушка считает что я хоть на человека похожа). Но мне было тяжело... Одышка, вечный депрессняк и желание заедать стресс», — вспоминает спортсменка.

«Как тяжело приводить себя в форму! Что проще уже втянуться в систему и поменять пищевые привычки, наладить физическую активность раз и навсегда, чем скакать в весе, настроении и менять гардероб (последнее - это особая боль)», — рассуждает звезда.

Отвечая на вопросы подписчиков, Ляйсан назвала три главных составляющих, которые позволят держать себя в форме:

  • Правильное питание, а именно отказ, от нежелательных продуктов: мучных изделий, сахара, соусов (майонеза, кетчупа и прочего), колбас, пельменей, пиццы, бургеров, хот-догов и сэндвичей, снэков (чипсов, поп-корна), газированной сладкой воды и соков, жареных блюд на масле и во фритюре, картошки фри. Кофе и чай спортсменка заменила на цикорий и травяные сборы. Вместо шоколадок предпочитает черный шоколад.
  • Физические упражнения: бег, быстрая ходьба (на работу или вместо лифта, бег по ступенькам), хорошая планка и проработка проблемных мест (живот, ягодицы, руки, ноги) по 15 минут в день. «Чтобы поддерживать себя в форме, вовсе необязательны изнуряющие тренировки, это может только нанести вред неподготовленному телу», — подчеркнула Ляйсан. — Мотивация.

Соблюдение этих правил помогло Ляйсан не только не набрать лишние килограммы, но избавиться от пары существующих. «Волшебных таблеток нет, а если и есть, то там такая побочка...», — предостерегает она поклонниц от попыток изменить себя другими способами.

«Если каждый день соблюдать эти простые истины — эффект не заставит себя долго ждать! Никаких таблеток или пластики... Привести себя в идеальную вашу форму можно собственными силами раз и навсегда», — уверена звезда.

Фото: instagram

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