Подвесной мост не выдержал веса 30 участниц конкурса «Мисс Таиланд» и рухнул
Случай произошел на второй день конкурса красоты, видео инцидента попало в Сеть. 30 самых красивых девушек страны позировали для фотографов на висячем мосту возле кафе. Однако организаторы фотосессии не учли меры безопасности. Мост не выдержал веса стройняшек.
Канаты, на которых он держался, оборвались. Мост обрушился в грязную воду, девушки не успели с него соскочить. Так, пострадали три королевы красоты. Одна получила порезы и ссадины на лбу, еще двое — незначительные царапины. Хозяйка кафе, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (1,2 миллиона рублей) на лечение красавиц.
Ранее обладательницей титула «Мисс США 2020» стала 22-летняя Ася Бранч, ставшая первой афроамериканкой, которая получила титул «Мисс Миссисипи». Корону победительнице вручила ее предшественница Челси Крист. Второе место заняла «Мисс Айдахо» Ким Лейн, а третье — «Мисс Оклахома» Мэрайя Джейн Дэвис.
Ася Бранч работает моделью и имеет собственный косметический бренд Branch Beauty. Также она финансирует проект, который помогает детям заключенных. Дело в том, что когда будущей королеве конкурсов красоты было десять лет, ее отца посадили в тюрьму (мужчина будет освобожден только в 2022 году).
Фото и видео: YouTube/Accident at miss Thailand 2020, pixabay.com
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