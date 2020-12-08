Подвесной мост не выдержал веса 30 участниц конкурса «Мисс Таиланд» и рухнул

Канаты, на которых он держался, оборвались. Мост обрушился в грязную воду, девушки не успели с него соскочить. Так, пострадали три королевы красоты. Одна получила порезы и ссадины на лбу, еще двое — незначительные царапины. Хозяйка кафе, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (1,2 миллиона рублей) на лечение красавиц.

Ранее обладательницей титула «Мисс США 2020» стала 22-летняя Ася Бранч, ставшая первой афроамериканкой, которая получила титул «Мисс Миссисипи». Корону победительнице вручила ее предшественница Челси Крист. Второе место заняла «Мисс Айдахо» Ким Лейн, а третье — «Мисс Оклахома» Мэрайя Джейн Дэвис.

Ася Бранч работает моделью и имеет собственный косметический бренд Branch Beauty. Также она финансирует проект, который помогает детям заключенных. Дело в том, что когда будущей королеве конкурсов красоты было десять лет, ее отца посадили в тюрьму (мужчина будет освобожден только в 2022 году).