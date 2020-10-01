Победившая COVID-19 Анна Нетребко порадовала поклонников свежим образом с минимумом макияжа

В своем посте Нетребко призналась: «Этот год повернул реку нашей жизни вспять, но мы продолжаем плыть с переменным успехом. Последняя неделя опять принесла крушение планов (и не только из за моей болезни)… И опять мы строим новые и не сдаемся». Подписчики певицы постарались подбодрить свою любимицу и выразили надежду, что человечество не опустит руки и продолжит сражаться с пандемией вопреки всему и в конце концов одержит над вирусом победу. Кроме того, многие из них не могли не отметить, как прекрасно выглядит Анна, несмотря на недавно перенесенную болезнь: «Ваши оптимистичные посты вселяют надежду и дают силы на продолжение этого путешествия под названием жизнь! Спасибо Вам!», «С вашим жизнелюбием и энергией все преодолимо. Только вперед! И никак иначе!», «Только не сдавайтесь, милая, чудесная, Анна Юрьевна, наш бриллиант с шикарной огранкой. Все будет хорошо», «Прекрасная», «Аня, ты излучаешь свет и добро, даже после всех новостных сводок последнего времени (ковидных и военных),на тебя взглянешь и услышишь – и на душе хорошо!», «Анна, вы огонь, просто огонь – и все.С любовью и уважением!», «Главное – будьте здоровы, Анна! И очень хорошо, что скоро появятся планы», «Красавица! Очень рада видеть вас в добром здравии!», «Роскошная, очаровательная, потрясающая женщина», – написали они.