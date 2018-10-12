Плюс-сайз модель Эшли Грэм жестко раскритиковали за худобу

Многочисленные поклонники 30-летней Эшли Грэм боготворят ее за откровенность. Пышнотелая модель не стесняется публиковать в соцсетях видеоролики и снимки без фотошопа, демонстрируя все свои «несовершенства». Целлюлит и складки звезда Instagram считает своей «изюминкой», пропагандируя бодипозитив и подавая пример, как нужно любить себя.

Кадры, которые появились в блоге модели на днях, разочаровали подписчиков. На них Эшли выглядит намного стройнее, чем обычно.