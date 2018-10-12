Плюс-сайз модель Эшли Грэм жестко раскритиковали за худобу

Многочисленные поклонники 30-летней Эшли Грэм боготворят ее за откровенность. Пышнотелая модель не стесняется публиковать в соцсетях видеоролики и снимки без фотошопа, демонстрируя все свои «несовершенства». Целлюлит и складки звезда Instagram считает своей «изюминкой», пропагандируя бодипозитив и подавая пример, как нужно любить себя.
Кадры, которые появились в блоге модели на днях, разочаровали подписчиков. На них Эшли выглядит намного стройнее, чем обычно.
«Где твои формы, ты обманывала нас и делала деньги», «Ты больше не плюс-сайз модель», — возмущаются фолловеры.
В ответ на мощную волну критики Эшли опубликовала видеоролик, в котором она с аппетитом поглощает высококалорийную булочку, время от времени погружая ее в шоколад. «Хорошая еда — хорошее настроение», — написала она.
Впрочем, такие записи — скорее редкость в блоге звезды Instagram. Довольно часто она показывает, как потеет в зале. «Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие», — пояснила она однажды.
Фото и видео: instagram