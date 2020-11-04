Плотоядные бактерии изуродовали лицо женщины так, что ее называют Квазимодой

«Я заболела лейкемией и потом подцепила некротический фасциит. Я не помню, как долго болела, но пока врачи поняли мой диагноз, инфекция сильно обезобразила лицо», — уточнила она.

Травмы значительно повлияли на самоуверенность. Годы издевательств в конечном итоге заставили ее почувствовать себя «никчемной» и шутом. Ирландку отказывались брать на работу, боясь, что она напугает людей.

Хотя Джанин говорит, что долгое время ее не интересовали отношения, теперь она обрела настоящее счастье со своим мужем, 44-летним Мэттью Лайтом. Пара сошлась около 11 лет назад, после того, как Джанин развелась с первым супругом и отцом двоих ее детей.