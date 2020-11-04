Плотоядные бактерии изуродовали лицо женщины так, что ее называют Квазимодой
Джанин заболела некротическим фасциитом во время химиотерапии из-за лейкемии в детстве. Эту болезнь вызывают плотоядные бактерии, которые не только проникают в мягкие ткани человеческого организма, но и поедают ее. С тех пор она перенесла около 30 операций. Сейчас девушка с трудом ест определенные продукты и не может закрывать один глаз. Инфекция затронула десны, девушка осталась без зубов.
I’ve been compared to Quasimodo and had abuse hurled at me for years after flesh-eating bug destroyed half of my face https://t.co/fKxJGfY7Wu— Jam Press (@jampressltd) November 3, 2020
«Мне проводили по две операции в год, пока не исполнилось 15», — вспоминает она. Последствия болезни отпечатались на лице ирландки. Многие люди называли ее уродливой и даже сравнивали с Квазимодо (главный герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»).
«Я заболела лейкемией и потом подцепила некротический фасциит. Я не помню, как долго болела, но пока врачи поняли мой диагноз, инфекция сильно обезобразила лицо», — уточнила она.
Травмы значительно повлияли на самоуверенность. Годы издевательств в конечном итоге заставили ее почувствовать себя «никчемной» и шутом. Ирландку отказывались брать на работу, боясь, что она напугает людей.
Хотя Джанин говорит, что долгое время ее не интересовали отношения, теперь она обрела настоящее счастье со своим мужем, 44-летним Мэттью Лайтом. Пара сошлась около 11 лет назад, после того, как Джанин развелась с первым супругом и отцом двоих ее детей.
Фото: pixabay.com
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