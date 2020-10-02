Девушка прикоснулась мокрой рукой к контактной линзе в глазу и ослепла
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, девушка, работавшая няней в оздоровительном лагере, путешествовала со своими подопечными по Канаде и, как и все люди, не желающие носить очки, пользовалась линзами, которые корректируют зрение, пока вы спите. Однажды вечером она вымыла руки, но не вытерла их насухо полотенцем, посчитав, что ничего страшного не произойдет, и надела линзы.
Наутро Шарлотта обнаружила, что ее глаз раздражен, будто в него что-то попало. В течение нескольких следующих дней, болезненные ощущения усилились, появилось покраснение и воспаление. Девушка испугалась и пошла в врачу, который диагностировал у нее агрессивную форму ячменя – небольшую шишку на веке инфекционного происхождения, которая исчезла сама по себе, однако боль осталась. Спустя две недели британка вновь пошла к окулисту, который подтвердил заключение первого специалиста и прописал ей курс антибиотиков. Но ничто не помогало. В течение следующих недель у нее появилась светочувствительность, воспалительный процесс усилился. Тогда начальник лагеря настоял на том, чтобы отвезти ее к офтальмологу.
Специалист изучил глаз девушки под микроскопом и буквально вздрогнул, воскликнув «Боже мой!» Он диагностировал ей кератит ВПГ – инфекцию, вызванную вирусом герпеса, но стероидные капли, которые ей прописали, также не возымели действия. Фактически в течение следующего месяца ситуация осложнилась настолько, что Шарлотту госпитализировали. К тому времени вся правая сторона ее лица сильно распухла, а зрение стало размытым. Только тогда, через 8 недель после того, как проблема дала о себе знать впервые, специалисты поинтересовались, не носила ли она контактные линзы и не попадала ли на них вода. «Тогда я вспомнила, что, чтобы не пользоваться общим полотенцем, я просто оставила руки мокрыми и надела линзы, – пояснила Шарлотта. – Я и понятия не имела, что это может вызвать такие проблемы». После серии тестов врачи установили, что у нее акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают паразитарные амебы Acanthamoeba.
Тем временем зрение Шарлотты ухудшилось еще сильнее, одним глазом она не могла прочесть даже верхнюю строку в карте остроты зрения. Из-за этого девушка даже была вынуждена вернуться домой, в Шотландию. Три месяца она провела в затемненной спальне, принимая лекарства. Только через 1,5 года после происшествия она смогла вернуться к нормальной жизни: ее правый глаз не видит, но в левом зрение удалось сохранить. Шарлотта призналась: «Я знала, что в контактных линзах опасно принимать душ или плавать, но понятия не имела, что даже минимальный контакт с водой может привести к таким катастрофическим последствиям».
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!