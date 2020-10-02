Девушка прикоснулась мокрой рукой к контактной линзе в глазу и ослепла

Специалист изучил глаз девушки под микроскопом и буквально вздрогнул, воскликнув «Боже мой!» Он диагностировал ей кератит ВПГ – инфекцию, вызванную вирусом герпеса, но стероидные капли, которые ей прописали, также не возымели действия. Фактически в течение следующего месяца ситуация осложнилась настолько, что Шарлотту госпитализировали. К тому времени вся правая сторона ее лица сильно распухла, а зрение стало размытым. Только тогда, через 8 недель после того, как проблема дала о себе знать впервые, специалисты поинтересовались, не носила ли она контактные линзы и не попадала ли на них вода. «Тогда я вспомнила, что, чтобы не пользоваться общим полотенцем, я просто оставила руки мокрыми и надела линзы, – пояснила Шарлотта. – Я и понятия не имела, что это может вызвать такие проблемы». После серии тестов врачи установили, что у нее акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают паразитарные амебы Acanthamoeba.

Тем временем зрение Шарлотты ухудшилось еще сильнее, одним глазом она не могла прочесть даже верхнюю строку в карте остроты зрения. Из-за этого девушка даже была вынуждена вернуться домой, в Шотландию. Три месяца она провела в затемненной спальне, принимая лекарства. Только через 1,5 года после происшествия она смогла вернуться к нормальной жизни: ее правый глаз не видит, но в левом зрение удалось сохранить. Шарлотта призналась: «Я знала, что в контактных линзах опасно принимать душ или плавать, но понятия не имела, что даже минимальный контакт с водой может привести к таким катастрофическим последствиям».

Фото: freepik

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