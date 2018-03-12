Плоский живот Дженнифер Лопес собрал 1,5 миллиона «лайков»
48-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой.
Фотография, которая появилась в блоге Дженнифер Лопес вчера, за сутки произвела фурор среди фанатов популярной певицы. Они «оценили» внешность Дженнифер Лопес в 1,5 миллиона «лайков», и эта цифра продолжает расти. На момент публикации пост собрал уже 1 696 572 отметок «Нравится».
Фоловеры отмечают, что на фото звезда выглядит как минимум на десять лет моложе своего реального возраста.
Фото: instagram
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