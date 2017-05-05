Еще в прошлом году пластические хирурги называли Кайли Дженнер новой Мэрилин Монро, настолько много клиенток просили их черты лиц сделать похожими на ее. Женщины желали нос как у Кейт Миддлтон или Дженнифер Лоуренс, глаза как у Меган Фокс, грудь как у Софии Вергары или Скарлетт Йоханссон, а губы — как у Анджелины Джоли или Джулии Робертс. Сегодня была названа новая икона красоты — Иванка Трамп. Ее аристократическая внешность опередила скулы и губы сестер Кардашьян.

Людям нравятся и лицо, и фигура дочери президента США Дональда Трампа. Они мечтают о ее скулах, пропорциях лица, форме глаз, носа, губ. «Точеный носик Иванки, ее большие глаза, изящные скулы, аристократические черты одержали победу над пухлыми губами и сексуальным прищуром Кардашьян», — цитируют СМИ пластического хирурга одной из лос-анджелесских клиник, Габриэля Чиу.

Доктор Шэрон Гизе из Нью-Йорка отметил, что молодежи по-прежнему нравится внешность Кайли Дженнер, но женщины за 30 предпочитают классическую красоту.

Фото: globallookpress.com