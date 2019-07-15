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Пелагея, Варнава, Лобода и другие звезды, внешность и стиль которых сильно изменились с годами

Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Пелагея

За несколько лет эти девушки проделали большую работу над собой: довели фигуры до совершенства (в их понимании), поработали над стилем, поняли, что им больше всего идет, а от чего стоит отказаться. Некоторые даже начали подозревать их в увлечении пластическими операциями или осуждать за новый имидж. Сами же они уверяют, что стать такой, чтобы нравится самой себе, никогда не поздно — было бы желание.

Пелагея

Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova / Instagram

Пелагею часто подозревают в пластических операциях. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснять подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее. Многие также отмечают, что после встречи со своим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея стала краситься более ярко, перекрасила волосы в платиновый блонд и начала одеваться более соблазнительно и эффектно. Певица не спорит и признается, что хочет быть идеальной и самой красивой женщиной для своего мужа.

Екатерина Варнава

Фото: Eastnews/ Instagram

Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда сильно похудела. Ярко выраженные скулы и более выразительные черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов. «Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда все поймете», — заявила Варнава в интервью «Собеседнику». Кроме того, Екатерина стала по-другому одеваться и краситься и теперь выглядит стильно.

Ксения Собчак

Фото: Global Look Press / Gennadii Usoev / Starface

Ксения Собчак сильно менялась с годами, пройдя долгий путь от тусовщицы и ведущей скандального реалити до кандидата в президенты. Конечно, из гардероба Ксении Анатольевны исчезли дерзкие мини, стразы и прочие атрибуты «блондинки в шоколаде».

Хлое Кардашьян

Фото: Global Look Press / Scott Kirkland / Face to face

Хлое Кардашьян после тяжелого развода с мужем-изменщиком взялась за себя, похудела с помощью регулярных тренировок, диеты и круто изменила имидж. В итоге внешне и внутренне Хлое стала практически другим человеком, превратившись из неуверенной в себе младшей сестры Ким Кардашьян с ниспадающими на лицо прядями волос в очень эффектную стройную блондинку с лучезарной улыбкой.

Полина Гагарина

Фото: Starface

Полина Гагарина давно превратилась из пышки в худышку, а в последнее время начала буквально таять на глазах. Некоторые поклонники певицы обеспокоены такой потерей веса и просят ее остановиться на достигнутом результате или даже немного поправиться. Сама Полина, которая теперь похожа на хрупкую фарфоровую статуэтку, своей внешностью наконец полностью довольно. У певицы больше нет комплексов из-за внешнего вида, что и черных закрытых вещей в ее гардеробе меньше. Кроме того, Гагарина перекрасилась из брюнетки в блондинку и стала выглядеть более свежо и сексуально.

Кристен Стюарт

Фото: Global Look Press / D. Long / Eastnews

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и... начала встречаться с девушками. Пока одни ее хвалят, а другие критикуют, сама она наслаждается жизнью.

Светлана Лобода

Фото: Global Look Press / Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Светлана Лобода из не самой яркой участницы группы «ВИА Гра» превратилась в суперзвезду — именно так она сама себя теперь называет. И многие с этим согласны. Она стала регулярно работать над собой, превратилась в очень эффектную блондинку со стальным прессом и начала выбирать для выходов в свет и съемок более необычные, шикарные, запоминающиеся и дерзкие наряды.

Ксения Бородина

Фото: Global Look Press / Nadezhda Lebedeva / Starface

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина похудела по требованию продюсером реалити «Дом-2», ведущей которого она является много лет. Сбросив несколько килограммов, Ксения заметно преобразилась и решила поделиться со всеми своими секретами стройности, написав книгу «Худеем вместе с Ксенией Бородиной». Она также отказалась от длинных волос, кудряшек, наращенных прядей, слишком смелых нарядов и броского мейка. Теперь у Ксении стильное каре и гардероб, далекий от нарядов типичной девушки «в активном поиске».

Виктория Бекхэм

Фото: DPA / Eastnews

Виктория Бекхэм прославилась в 90-е в качестве участницы поп-группы Spice Girls. Она пыталась сделать карьеру в шоу-бизнесе, выступая сольно, но в итоге сконцентрировалась на своем главном увлечении — дизайне одежды. Так из поп-звезды в легкомысленных платьях Бекхэм превратилась в настоящую бизнеследи в стильных нарядах и теперь стоит во главе собственной модной империи. К слову, когда-то увеличившая грудь Виктория в итоге убрала импланты и призвала девушек любить себя без силикона и работать над собой с помощью спорта и правильного питания, а не в кабинете пластического хирурга.

Мария Горбань

Фото: Kinopoisk / Instagram

Сыгравшая в сериале «Простые истины» девочку в желтой кофте Мария Горбань выросла и превратилась в настоящую секс-бомбу. Актриса появлялась без одежды в журналах MAXIM и XXL и снималась в серале «Кухня», в котором не стеснялась принимать участие в довольно провокационных сценах. Мария снимается в кино и сериалах, работает телеведущей и растит дочь Стефанию.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, dpa, eastnews, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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