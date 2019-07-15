Пелагея, Варнава, Лобода и другие звезды, внешность и стиль которых сильно изменились с годами

Пелагею часто подозревают в пластических операциях. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснять подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее. Многие также отмечают, что после встречи со своим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея стала краситься более ярко, перекрасила волосы в платиновый блонд и начала одеваться более соблазнительно и эффектно. Певица не спорит и признается, что хочет быть идеальной и самой красивой женщиной для своего мужа.

Екатерина Варнава