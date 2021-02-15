Парикмахер назвала главную ошибку при мытье головы
Как уточнила стилист, всегда надо мыть волосы шампунем два раза, а не один. Это позволит очистить кожу головы от всех укладочных средств. Эксперт добавила, что только при повторном использовании шампунь начинает выполнять свою функцию.
Она рекомендовала наносить средство для мытья волос только на корни. Остальные пряди промоются с помощью пены, которая будет стекать по волосам. Это позволит уберечь волосы от пересыхания. Еще одно правило — влажные волосы можно расчесывать только после применения кондиционера. Если не хотите повредить волосы, мойте их не чаще 2-3 раз в неделю.
Ранее американский стилист Брэд Мондо, на страницу которого в Instagram подписаны почти два миллиона человек, рассказал подписчикам о правильном способе мытья волос. Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.
Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя. Движения из стороны в сторону — наиболее щадящие.
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Фото: pexels.com
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