Парикмахер назвала главную ошибку при мытье головы

Она рекомендовала наносить средство для мытья волос только на корни. Остальные пряди промоются с помощью пены, которая будет стекать по волосам. Это позволит уберечь волосы от пересыхания. Еще одно правило — влажные волосы можно расчесывать только после применения кондиционера. Если не хотите повредить волосы, мойте их не чаще 2-3 раз в неделю.

Ранее американский стилист Брэд Мондо, на страницу которого в Instagram подписаны почти два миллиона человек, рассказал подписчикам о правильном способе мытья волос. Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.

Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя. Движения из стороны в сторону — наиболее щадящие.

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