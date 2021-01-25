Названа главная ошибка при мытье головы

На ролик, опубликованный на его YouTube-канале, обратили внимание журналисты The Sun. Американский стилист Брэд Мондо, на страницу которого в Instagram подписаны почти 2 миллиона человек, рассказал подписчикам о правильном способе мытья волос. Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению.

Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя. Движения из стороны в сторону — наиболее щадящие.

Парикмахер также объяснил, что независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Вдобавок, по словам Мондо, во время мытья головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.