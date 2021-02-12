Парикмахер использовал опасный промышленный клей для фиксации волос клиентов

Как уточнил Эрик, так волосы лучше фиксируются. При этом он советует избегать нанесения клея на кожные покровы.

Видео специалиста посмотрели 4,6 миллиона раз. Пользователи напомнили ему, что Тессика из-за клея попала к врачам. Они раскритиковали «смелого» парикмахера. «Почему все молчат о том, что он крепит волосы клеем?», — написали юзеры. Некоторые подчеркнули, что сама компания после истории с Браун официально заявила: клей нельзя использовать не в промышленных целях.

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