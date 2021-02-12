Парикмахер использовал опасный промышленный клей для фиксации волос клиентов
Мы писали, что популярный блогер Тессика Браун уже больше месяца пытается удалить клей с волос. «Находчивая» девушка использовала клей-спрей, чтобы уложить прическу, после того, как у нее закончился лак для волос, но попала в больницу. Она рассказала своим подписчикам, что множество раз мыла голову, но укладка до сих пор держится и не меняет форму. Тессика находится в отчаянии и агонии — ей отрезали хвостик в попытке облегчить страдания.
Фото: Instagram/@im_d_ollady
Комментируя случай американки, владелец салона красоты уточнил, что на протяжении многих лет пользуется промышленным клеем во время фиксации нарощенных волос. В ролике, который мужчина опубликовал в социальной сети, парикмахер закрепляет на голове клиентки искусственные волосы с помощью того самого «средства».
Как уточнил Эрик, так волосы лучше фиксируются. При этом он советует избегать нанесения клея на кожные покровы.
Видео специалиста посмотрели 4,6 миллиона раз. Пользователи напомнили ему, что Тессика из-за клея попала к врачам. Они раскритиковали «смелого» парикмахера. «Почему все молчат о том, что он крепит волосы клеем?», — написали юзеры. Некоторые подчеркнули, что сама компания после истории с Браун официально заявила: клей нельзя использовать не в промышленных целях.
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Фото и видео: Instagram/@im_d_ollady, TikTok/realericvaughn, pixabay.com
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