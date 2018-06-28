Откровенное фото спортивной Тины Канделаки взбудоражило Сеть

Фигура 42-летней Тины Канделаки вызывает уколы зависти у многих ее подписчиков. Когда звезда только начинала свой путь в фитнесе, скептики не верили в результат и находили ошибки во всем. Теперь, двигаясь медленно но уверенно и добившись успеха на пути к идеальному телу, женщина сама делится опытом.

«Мышечные волокна в нашем организме делятся на "негативные" и "позитивные" в зависимости от того, требуется им сокращение или удержание. Мышечных волокон для "негативных" усилий больше. Самым важным является последнее усилие. Именно там мы делаем шаг вперед. Поэтому крайним повторением можно подтянуться или вытолкнуться не до конца, но задержать спуск и провести его максимально медленно. Золотое правило спорта: усилие "через не могу" всегда ведет к "могу еще больше"», — поделилась Тина спортивной мудростью.