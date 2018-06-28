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Откровенное фото спортивной Тины Канделаки взбудоражило Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Тины Канделаки

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Подписчики Тины Канделаки обсуждают ее спортивную форму.

Фигура 42-летней Тины Канделаки вызывает уколы зависти у многих ее подписчиков. Когда звезда только начинала свой путь в фитнесе, скептики не верили в результат и находили ошибки во всем. Теперь, двигаясь медленно но уверенно и добившись успеха на пути к идеальному телу, женщина сама делится опытом.

«Мышечные волокна в нашем организме делятся на "негативные" и "позитивные" в зависимости от того, требуется им сокращение или удержание. Мышечных волокон для "негативных" усилий больше. Самым важным является последнее усилие. Именно там мы делаем шаг вперед. Поэтому крайним повторением можно подтянуться или вытолкнуться не до конца, но задержать спуск и провести его максимально медленно. Золотое правило спорта: усилие "через не могу" всегда ведет к "могу еще больше"», — поделилась Тина спортивной мудростью.

Откровенная поза спортсменки вызвала массу комментариев.

«Фигурка огонь, Тина», «Тина,как же Вы все таки прекрасна)))) умопомрачительная женщина!!!!))))», «Я б вдул», «Наказать не кому походу», «Побольше таких фоток где ты сексуальная», — возбудились одни подписчики.

«Тина, Вы машина! Не перестаю Вами восхищаться», «Тина, за сколько лет Вы пришли к такой физической форме?», «Тина, вы заметно подсушились! Молодец )))», «Тина ты как мужчина», — обсуждают форму звезды другие.

Они часто сравнивают Тину с ее взрослой дочерью, называя этих двух красавиц сестрами.

Фото: instagram

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