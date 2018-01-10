42-летняя Тина Канделаки рассказала о воспитании дочери и выборе имени для нее.

Сегодня дочь Тины Канделаки, Мелания Кондрахина, стала совершеннолетней. Мама трогательно поздравила ее в Instagram, опубликовав недавнее фото.

«Моей девочке 18 лет. Я даже не заметила, как это произошло. Роддом, выход из наркоза, первые шаги, сад, школа и уже журфак МГУ», — написала она.

Бизнес-леди и журналистка рассказала о воспитании, которое получила ее дочь. «Мы много говорим о контроле рождаемости, об осознанном материнстве, о зрелом выборе, но все наши попытки жить для себя — тщетны, смысл женщины в детях, а потом уже в карьере, самосовершенствовании, социальной роли и власти в обществе. Так что главная моя победа и смысл -это вы с Лео», — трогательно призналась Тина.

О выборе имени Канделаки уже рассказывала ранее, повторила она это и теперь: «Никогда не забуду, как смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Кнаусс (Ныне — Трамп, — прим.ред.) и решила, что это самое прекрасное имя для моей девочки».

«Мелания, будь сильной и улыбайся. Мама всегда рядом», — подытожила звезда.