Тина Канделаки поздравила дочь с совершеннолетием и показала ее свежее фото
Сегодня дочь Тины Канделаки, Мелания Кондрахина, стала совершеннолетней. Мама трогательно поздравила ее в Instagram, опубликовав недавнее фото.
«Моей девочке 18 лет. Я даже не заметила, как это произошло. Роддом, выход из наркоза, первые шаги, сад, школа и уже журфак МГУ», — написала она.
Бизнес-леди и журналистка рассказала о воспитании, которое получила ее дочь. «Мы много говорим о контроле рождаемости, об осознанном материнстве, о зрелом выборе, но все наши попытки жить для себя — тщетны, смысл женщины в детях, а потом уже в карьере, самосовершенствовании, социальной роли и власти в обществе. Так что главная моя победа и смысл -это вы с Лео», — трогательно призналась Тина.
О выборе имени Канделаки уже рассказывала ранее, повторила она это и теперь: «Никогда не забуду, как смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Кнаусс (Ныне — Трамп, — прим.ред.) и решила, что это самое прекрасное имя для моей девочки».
«Мелания, будь сильной и улыбайся. Мама всегда рядом», — подытожила звезда.
«Очень красивая девочка», «Женственная!», «Какие приятные, нежные слова. Счастья вашей семье. Девочка папина ксерокопия», «Красотка! Очень похожа на папу!», «Папина доча, что-то и ваше есть!», «Папина дочка с маминым носиком! С днем рождения, дочу», «А я помню как Вы в прямом эфире собирались в роддом)) и плитку шоколадки))», «Ооочень красивая Мелания! Много добьется наверно», «Красавица у красивой мамы!!! С Началом Взрослой Прекрасной Жизни!!!!», — комментируют подписчики.
Присоединяемся к поздравлениям!
Фото: instagram