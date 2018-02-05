23-летняя Винни Харлоу опубликовала несколько снимков из отпуска в Майами.

Особенность внешности молодой американской модели Винни Харлоу — витилиго (нарушение пигментации кожи, — прим. ред.) не мешает ей быть очень успешной и наслаждаться жизнью. На днях девушка побывала в Майами и с удовольствием сфотографировалась на пляже, облачившись в бикини.

Винни выглядит очень счастливой: возможно, автором ярких снимков стал ее новый бойфренд, которого красавица пока скрывает от публики.

Кстати, мисс Харлоу абсолютно не комплексует из-за своей необычной кожи и даже не думает прятать ее под одеждой — она часто публикует в своем микроблоге фото в бикини, в нижнем белье или в очень откровенных нарядах. А вам нравится, как выглядит Винни Харлоу?

Фото: Instagram