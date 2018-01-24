Врожденные особенности внешности и несоответствие общепринятым стандартам красоты абсолютно не мешают этим девушкам быть очень успешными моделями с многочисленными поклонниками и заманчивыми предложениями от всемирно известных брендов.

Винни Харлоу

Винни Харлоу родилась с редкой болезнью витилиго — нарушением пигментации кожи. Кто-то мог бы страшно комплексовать из-за такой пятнистой кожи и пытаться спрятать свои «недостатки» под максимально скрывающей тело одеждой. Кто-то, но только не Винни Харлоу. Модель любит демонстрировать фигуру в бикини и откровенных нарядах, принмает участие в смелых фотосессиях и становится все более популярной. Дизайнеры охотно подписывают с ней контракты и предлагают участвовать в модных показах. Лаура О’Грэйди

Ирландскую модель Лауру О’Грэйди с внешностью эльфа и глазами цвета морской волны в детстве постоянно дразнили из-за слишком оттопыренных ушей. В итоге именно лопоухость привлекла модных рекрутеров и дизайнеров, которые считают эту особенность Лауры очень эффектной и стараются подчеркивать ее и во время фотосессий, и на показах. Правда, сама О'Грэйди явно не в восторге от собственных ушей — в ее Instagram нет ни одной фотографии, на которой она бы не прикрывала уши волосами или не выбирала такие ракурсы, при которых лопоухость почти не заметна. Долой комплексы, Лаура! Мелани Гайдос

Мелани Гейдос — одна из самых востребованных современных моделей с 150-ю тысячами подписчиков в Instagram. Мелани родилась с редким генетическим заболеванием – эктодермальной дисплазией, влияющей на развитие кожи, волос и ногтей, а также на формирование костей. У Гейдос двусторонняя расщелина неба, особая форма алопеции – волосяные фолликулы растут вовнутрь кожи, из-за которой она страдает частичной слепотой (в детстве ее ресницы росли так, что повредили роговицу глаза). Кроме того, у модели нет зубов и ногтей. Страдает ли она от всего этого? «Не страдаю и никогда не страдала. Разве что когда меня слишком часто об этом спрашивают – мол, ты же должна страдать! Или: "А как же ты ешь без зубов-то?" Ну, знаете… Люди без ног марафоны бегают. Это всего лишь вопрос восприятия, нашего отношения к себе и к другим», – заявила Гейдос в одном из интервью. Ханна Габи Одиль

У Ханны Габи Одиль очень широкий лоб, довольно большое лицо и при этом тонкие черты лица. Выглядит Ханна как странное существо из научно-фантастических фильмов. Ханна Габби сотрудничала с такими титанами мира моды, как Alexander Wang, Dior, Gucci и Prada, и сейчас недостатка в предложениях от именитых дизайнеров нет. Недавно модель заявила, что является интерсекс-человеком. При рождении у нее диагностировали синдром нечувствительности к андрогенам, который (встречается у одного ребенка из двадцати тысяч). Генетически Одиль является мужчиной, но из-за синдрома нечувствительности к андрогенам ее тело развивалось по женскому фенотипу. В итоге врачи убедили ее родителей сделать ребенку операцию по удалению яичек в десять лет, а в восемнадцать она перенесла еще одну операцию — вагинопластику. Сама модель считает, что такие операции приносят ребенку больше вреда, чем пользы, и не стоит так радикально бороться с природой. Маша Тельная

Украинская Модель Маша Тельная похожа на инопланетянку благодаря своим огромным голубым глазам. А уж если они широко открыты и выразительно накрашены... Ощущение, что Маша воспользовалась десятком фотофильтров или одолжила глаза у девушки с куда более крупными чертами лица. Диандра Форрест

Афроамериканка-альбинос Диандра Форрест, как и ее коллеги с нестандартной внешностью, тоже покорила мир моды благодаря тому, что она не похожа на большинство девушек. У Диандры очень пухлые губы и широкий нос, что свойственно афроамериканкам. При этом она блондинка с белоснежной кожей. В общем, просто находка для пресыщенного однотипными стандартными манекенщицами мира моды. Линдси Виксон