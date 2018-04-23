«Отъелась за полтора года»: пышные формы Виктории Бони рвутся наружу из тесных нарядов

В феврале 2017 года модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня объявила о расставании с гражданским мужем. «Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда», — писала она тогда. Это случилось через полгода после принятия парой решения, хотя злые языки утверждают иное.

Сегодня некогда худенькая как тростинка Боня показала, как изменилась ее фигура за это время. «Вот так я отъелась за последние 1,5 года. Я не стеснялась и объедалась всю зиму пастой в сливочном соусе... но безусловно, вперемешку со спортом!! Сейчас осталось только подточить бока и будет та форма, о которой я давно мечтала))», — написала она.