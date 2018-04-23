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«Отъелась за полтора года»: пышные формы Виктории Бони рвутся наружу из тесных нарядов

38-летняя Виктория Боня показала фотографии без обработки.

В феврале 2017 года модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня объявила о расставании с гражданским мужем. «Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда», — писала она тогда. Это случилось через полгода после принятия парой решения, хотя злые языки утверждают иное.

Сегодня некогда худенькая как тростинка Боня показала, как изменилась ее фигура за это время. «Вот так я отъелась за последние 1,5 года. Я не стеснялась и объедалась всю зиму пастой в сливочном соусе... но безусловно, вперемешку со спортом!! Сейчас осталось только подточить бока и будет та форма, о которой я давно мечтала))», — написала она.

Несколькими часами ранее модель показала бекстейдж со съемки: «Только вам я покажу фотки без обратки и фильтров. Хотя, я очень надеюсь, что после обработки фотографии не будут сильно отличаться) макияж был сделан так, как я люблю! Ровный тон, губы натуральных оттенков и сияние хайлайтеров».

Спорт давно стал лучшим другом Бони. В своем блоге она время от времени показывает полезные упражнения и хвастается промежуточными результатами борьбы за совершенную фигуру.

А какая Боня нравится больше вам?

Фото: instagram

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