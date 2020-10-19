Отец показал седые волосы новорожденной дочери, которую сравнили с героиней аниме
Мужчина стал отцом в середине октября 2020 года. Он показал пользователям малышку, которая родилась с копной волос на голове. Новорожденная стала обладательницей шикарной шевелюры серебристого цвета, которой ее наградила природа. «У нашей новорожденной малышки волосы как в аниме», - подписал изображение отец.
Фото: Reddit / chinlips
Юзеры начали гадать, на кого похожа маленькая девочка. Они так же нашли сходство с героиней аниме-сериала. «Ребенок… Она протагонист. От этого нет лекарства, извините», - написали в комментариях. «Я чувствую сильную энергетику будущей главной героини аниме», - уточнили другие.
«Вам и вашей супруге нужно как можно быстрее составить завещание. В зависимости от сюжетной линии вам может быть отведено не так много времени», - предположили любители аниме, гадая над «судьбой героини». «2020 год настолько суровый и напряженный, что даже дети рождаются поседевшими», - пошутили другие пользователи.
Ранее мы писали о девушке, которая ежедневно собирает волосы, чтобы сделать из них парик для нуждающихся. Актриса из Нью-Йорка Лиз Леле сообщила, что уже девять месяцев ежедневно собирает собственные волосы. После мытья тела и головы она рассматривает свою расческу и снимает с нее волосы. Как уточнила блогер, она собрала более трех тысяч волос и объединила их в пучки.
Фото: Reddit / chinlips, pexels.com
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