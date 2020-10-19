Отец показал седые волосы новорожденной дочери, которую сравнили с героиней аниме

«Вам и вашей супруге нужно как можно быстрее составить завещание. В зависимости от сюжетной линии вам может быть отведено не так много времени», - предположили любители аниме, гадая над «судьбой героини». «2020 год настолько суровый и напряженный, что даже дети рождаются поседевшими», - пошутили другие пользователи.

Ранее мы писали о девушке, которая ежедневно собирает волосы, чтобы сделать из них парик для нуждающихся. Актриса из Нью-Йорка Лиз Леле сообщила, что уже девять месяцев ежедневно собирает собственные волосы. После мытья тела и головы она рассматривает свою расческу и снимает с нее волосы. Как уточнила блогер, она собрала более трех тысяч волос и объединила их в пучки.