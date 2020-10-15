Девушка ежедневно собирает волосы, чтобы сделать из них парик для нуждающихся

По ее словам, когда волос оказалось недостаточно, поклонники пожертвовали ей свои пряди. Лиз планирует связаться с больницей, чтобы подарить парик нуждающимся. Леле прогнозирует, что на работу уйдет около года. На данный момент блогер собрала 3831 волос.

Поклонники удивляются стойкости и терпению блогера. Они считают, что Лиз занимается трудоемким процессом. «Боже, это слишком утомительно для меня», - написали они. «Мои пальцы болят только от просмотра этого видео», - согласились другие юзеры.

Напомним, 24-летняя Эбби Эндрю, шесть месяцев спавшая в парике, чтобы спрятать лысеющую голову, наконец рассказала всем об этом, потому что ей надоело держать свои несовершенства в секрете. Девушка начала терять волосы, когда была еще малышкой, и к трем годам очаги алопеции покрывали уже большую часть ее скальпа.