Девушка ежедневно собирает волосы, чтобы сделать из них парик для нуждающихся
Фото: instagram.com/artoflele
34-летняя девушка сообщила, что уже девять месяцев ежедневно собирает собственные волосы. После мытья тела и головы она рассматривает свою расческу и снимает с нее волосы. Как уточнила блогер, она собрала более трех тысяч волос и объединила их в пучки.
Финальной целью Лиз является парик, который она делает самостоятельно. Как пишет BuzzFeed, девушка объяснила, что всего за два месяца смогла оформить стандартную прядку, которую используют для наращивания.
По ее словам, когда волос оказалось недостаточно, поклонники пожертвовали ей свои пряди. Лиз планирует связаться с больницей, чтобы подарить парик нуждающимся. Леле прогнозирует, что на работу уйдет около года. На данный момент блогер собрала 3831 волос.
Поклонники удивляются стойкости и терпению блогера. Они считают, что Лиз занимается трудоемким процессом. «Боже, это слишком утомительно для меня», - написали они. «Мои пальцы болят только от просмотра этого видео», - согласились другие юзеры.
Напомним, 24-летняя Эбби Эндрю, шесть месяцев спавшая в парике, чтобы спрятать лысеющую голову, наконец рассказала всем об этом, потому что ей надоело держать свои несовершенства в секрете. Девушка начала терять волосы, когда была еще малышкой, и к трем годам очаги алопеции покрывали уже большую часть ее скальпа.
Фото: Instagram / @artoflele, TikTok / lizlele, pixabay.com
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