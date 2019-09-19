От яблока в день до коротких прогулок: 6 привычек, которые помогут быстро похудеть

Диетологи сообщили российскому онлайн-порталу «Медикфорум», что есть 6 простых привычек, добавив которые в свою ежедневную рутину, вы сможете стать стройнее.

Главное правило, которого советуют придерживаться специалисты, – обязательно завтракать. По последним исследованиям, опубликованным в журнале American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism, утренний прием пищи ускоряет процессы переваривания и абсорбации углеводов, что, в свою очередь, заряжает вас энергией и уберегает от перекусов на ходу. Кроме того, завтрак помогает разогнать метаболизм.

Но перед завтраком они рекомендуют выпивать стакан воды. Делать это лучше сразу после пробуждения, натощак. И вода должна быть теплой. Вода оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и активизирует обменные процессы.

Также диетологи рекомендуют придерживаться принципов 5-6-разового питания. Если есть каждые 3-4 часа, вы не будете испытывать острого голода, а значит, никаких приступов переедания и срывов. Однако порции должны быть небольшие, максимум 300 граммов.