От обвисшей груди до экземы: 12 неожиданных последствий долгого пребывания на солнце, которые портят внешность

Под воздействием солнечного тепла кровеносные сосуды тела и лица расширяются, при охлаждении вновь сокращаются. Большое количество подобных контрастов способствует их быстрому изнашиванию и повышению ломкости. Как итог – розацеа, купероз и сосудистые звездочки. Потому, если вы склонны к подобным заболеваниям, загорайте с осторожностью и очень недолго.

Еще одно неприятное последствие – истончение губ. Кожа на них очень тонкая и нежная, потому при долгом воздействии ультрафиолета коллаген в них быстро разрушается, в результате они становятся менее полными, контур размывается, вокруг начинают формироваться вертикальные морщины.

Солнечные ванны могут спровоцировать герпес на губах. Обычно вирус контролируется иммунной системой организма, однако ультрафиолет подавляет естественную защиту кожи и позволяет простуде активизироваться.

Злоупотребление загаром негативно сказывается не только на коже лица, но и на зоне декольте. «Деликатная зона декольте может быть более уязвимой для солнечных ожогов, нежели остальное тело, – говорит дерматолог Габриэль Серрано. – Покраснение кожи, которое часто первый видимый признак того, что кожа подверглась слишком сильному воздействию ультрафиолета и необратимо повреждена». По словам специалиста, эта область еще и сильно потеет, потому солнцезащитные средства быстро смываются. Систематическое злоупотребление солнечными ваннами может привести к возникновению гиперпигментации, расширенных кровеносных сосудов в этой области.

Если вы загораете топлесс, будьте готовы к тому, что это ускорит обвисание груди. Коллаген в тонкой соединительной ткани связок Купера, удерживающих бюст на месте, под воздействием ультрафиолета разрушается, в результате внешняя поддержка исчезает, а далее природа и гравитация завершают процесс.

Солнце может спровоцировать обострение экземы и других кожных заболеваний. «Страдающим экземой следует стараться сократить количество времени, которое они проводят под прямыми солнечными лучами, так как это высушивает кожу, увеличивая риск раздражения или вспышек. Чрезмерное потоотделение в жаркую погоду также усилит раздражение», – заявляет эксперт по коже Дилан Гриффитс.

Шрамы, кстати, на загорелой коже также становятся более заметными, так как сочетание воспаления и солнечного света делает рубцы и окружающую их кожу более темными.

Ну и, последнее, но не менее важное: солнце высушивает кожу, в результате чего та теряет свои защитные масла. И страдают от этого не только лицо и грудь, но и остальные части тела, в частности, пятки. Добавьте к этому ношение сандалий и шлепанец и получите не просто потрескавшуюся кожу, а склонную к инфекциям, грибкам и воспалениям.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!