От чемодана до чулок: звездный тренер рассказала, с какими предметами быта можно тренироваться дома

Знаменитость сказала порталу news.com.au, что для тренировки подойдет буквально все, что есть вокруг нас, даже самые обыденные предметы домашнего обихода: «Я твердо верю, что лучший спортивный снаряд – это ваше тело. Но если вы хотите увеличить нагрузки, всегда можете найти что-нибудь дома, чтобы использовать в качестве спортивного инвентаря для физических упражнений, если у вас нет времени на спортзал. К тому же вам не придется тратить целое состояние на профессиональное оборудование для фитнеса. Сегодня мой домашний спортзал – это в первую очередь моя кладовая».
По словам Тиффини, в реалити-шоу приобретшей репутацию одного из самых жестких наставников худеющих, в качестве лент сопротивления можно использовать самую обычную пару женских чулок, которые достаточно крепко связать друг с другом, а гантели для прокачки бицепсов с легкостью заменят банки с запеченной фасолью, камни с заднего двора и даже старые чайники, а утяжелителями для пресса и выполнения жимов над головой станут литровые пакеты с молоком. Кроме того, можно наполнить песком пустые пластиковые бутылки – и спортивные гири готовы.
Но и это не все! Тренер сообщила, что для тренировок также подойдет самый обычный чемодан для ручной клади – его можно либо держать над головой для прокачки мышц брюшной полости, либо использовать для выполнения упражнения «Альпинист». И главное – такой импровизированный снаряд с вами будет не только дома, но и в поездках, что очень удобно.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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