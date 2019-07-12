От чемодана до чулок: звездный тренер рассказала, с какими предметами быта можно тренироваться дома

Но и это не все! Тренер сообщила, что для тренировок также подойдет самый обычный чемодан для ручной клади – его можно либо держать над головой для прокачки мышц брюшной полости, либо использовать для выполнения упражнения «Альпинист». И главное – такой импровизированный снаряд с вами будет не только дома, но и в поездках, что очень удобно.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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