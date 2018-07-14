«Он мой наркотик, он зависимость моя»: Ольга Бузова показла все под абсолютно прозрачным боди

Несколько дней назад, 10 июля, когда Дмитрий Тарасов стал отцом, все ждали реакции от Ольги Бузовой. Но певица наслаждалась закатами, готовила премьеру нового хита — и будто не замечала ничего вокруг.

Сегодня Ольга опубликовала фото, на котором она запечатлена практически обнаженной.