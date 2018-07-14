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«Он мой наркотик, он зависимость моя»: Ольга Бузова показла все под абсолютно прозрачным боди

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Фото в блоге Ольги Бузовой вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Несколько дней назад, 10 июля, когда Дмитрий Тарасов стал отцом, все ждали реакции от Ольги Бузовой. Но певица наслаждалась закатами, готовила премьеру нового хита — и будто не замечала ничего вокруг.

Сегодня Ольга опубликовала фото, на котором она запечатлена практически обнаженной.

Слова, которые она опубликовала под фото, содержали фразу: «Он мой наркотик, он зависимость моя».

Пост произвел эффект разорвавшейся бомбы: Ольгу критикуют, хвалят — кажется, никто не остался равнодушным.

Часть подписчиков предположили, что таким образом она решила показать Дмитрию Тарасову, что он потерял.

А как считаете вы?

Фото: instagram

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