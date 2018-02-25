Ольга Орлова откровенно рассказала о своей безоперационной пластике, но ей не поверили

«Я решила раскрыть секрет своей фигуры, чтобы мир вокруг становился прекраснее. За свое стройное тело я обязана сбалансированному питанию. Однако, сохранить пропорции и ровную линию тела мне помогает процедура «Армопластика», от результатов которой я в восторге! — поделилась Орлова с подписчиками. — Именно она помогает избавиться от таких проблем как: галифе, внутренняя поверхность бедра, колени, проблемный верх — живот, бока, руки!» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Кстати, о той же процедуре недавно рассказала и Екатерина Стриженова. Тем не менее некоторые недоброжелатели все же не поверили Ольге и в очередной раз написали, что на самом деле она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Эти комментарии экс-певица оставила без внимания.

Фото: Instagram