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Ольга Орлова откровенно рассказала о своей безоперационной пластике, но ей не поверили

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Фото из Instagram Ольги Орловой
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40-летняя Ольга Орлова решила не скрывать от поклонников информацию о том, какими именно услугами бьюти-специалистов она пользуется.

Фолловеры часто спрашивают у ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой, как ей удается выглядеть так молодо и свежо. Ответ отказался прост: звезда часто прибегает к услугам косметолога и делает безоперационную «армопластику». Об этом Ольга подробно рассказала в своем микроблоге.

«Я решила раскрыть секрет своей фигуры, чтобы мир вокруг становился прекраснее. За свое стройное тело я обязана сбалансированному питанию. Однако, сохранить пропорции и ровную линию тела мне помогает процедура «Армопластика», от результатов которой я в восторге! — поделилась Орлова с подписчиками. — Именно она помогает избавиться от таких проблем как: галифе, внутренняя поверхность бедра, колени, проблемный верх — живот, бока, руки!» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Кстати, о той же процедуре недавно рассказала и Екатерина Стриженова. Тем не менее некоторые недоброжелатели все же не поверили Ольге и в очередной раз написали, что на самом деле она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Эти комментарии экс-певица оставила без внимания.

Фото: Instagram

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