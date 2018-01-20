Екатерина Стриженова худеет с помощью армопластики: «В чудеса не верю, все проверяю на себе»
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49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова решилась на эксперимент.
Звезда «Первого канала» Екатерина Стриженова часто удивляет поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Женщина заботится о своей красоте, постоянно пробует новые методики, иногда не совсем удачно. На этот раз она решилась на довольно смелый эксперимент: телеведущая будет худеть фактически в прямом эфире.
«Обещают 1-2 размера за 2 сеанса... дают гарантию 3 года! Я в чудеса не верю, все проверяю на себе», — написала она.
Клинику Екатерина выбирала по совету подруги:
Не так давно мы писали, как именно работает и на что способна армопластика, которую часто называют «безоперационной липосакцией». Данный способ уже успели опробовать Эвелина Бледанс и Анна Семенович. С нетерпением ждем результатов от Екатерины Стриженовой!
Кстати, телезвезда не намерена останавливаться: «Я пробовала Еnergy Diet, но у меня совсем не пошло.... Красивые баночки,разные вкусы, но я не похудела. Дальше по плану диета Елены Малышевой, все кто сидел-все похудели», — сообщила она в комментариях.
Фото: globallookpress, instagram