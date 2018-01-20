49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова решилась на эксперимент.

Звезда «Первого канала» Екатерина Стриженова часто удивляет поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Женщина заботится о своей красоте, постоянно пробует новые методики, иногда не совсем удачно. На этот раз она решилась на довольно смелый эксперимент: телеведущая будет худеть фактически в прямом эфире.

«Обещают 1-2 размера за 2 сеанса... дают гарантию 3 года! Я в чудеса не верю, все проверяю на себе», — написала она.

Клинику Екатерина выбирала по совету подруги: