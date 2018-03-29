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Ольга Бузова на обложке Playboy показала идеальный пресс и прикрыла грудь подтяжками

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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32-летняя Ольга Бузова снова появилась на обложке Playboy.

«Шах и мат», — ликуют фанаты Ольги Бузовой. Пока бывший муж легенды «Дома-2» демонстрирует миру внушительный живот беременной жены, мир рассматривает обложку нового весеннего номера Playboy, которую украсила Оля.

Этот снимок разительно отличается от предыдущих обложек с Бузовой.

В одном из недавних интервью Бузова признавалась, что отказалась от секса на два года, и что сейчас она свободна и ждет встречи с тем, кто окажется ей по душе. Уверены: после выхода этого номера личная жизнь звезды наладится.

Фото: instagram

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