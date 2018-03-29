В день своего 24-летия Анастасия Костенко подтвердила беременность, показав округлившийся живот

На протяжении нескольких месяцев поклонники терялись в догадках, беременна ли модель Анастасия Костенко или просто поправилась. Наконец в свой день рождения (сегодня, 29 марта) девушка решила расставить все точки над i — она действительно ждет ребенка.
Анастасия опубликовала в своем Instagram кадр из недавней фотосессии с мужем. Дмитрий нежно обнимает жену и касается ее внушительного обнаженного живота.
«Здравствуйте, мои 24 года. Я очень счастлива разделить все эмоции с любимым», — так подписала красноречивый снимок Анастасия. Дмитрий выложил в свой микроблог другой кадр из этой же фотосессии и подписал его так: «С Днем Рождения родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Кстати, как считают интернет-пользователи, в том же посте футболист намекнул на пол будущего малыша с помощью смайлика-эмодзи. Большинство фолловеров наперебой пишут, что Анастасия родит девочку. Напомним, у Дмитрия Тарасова уже есть восьмилетняя дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Осинкиной.
Фото: Instagram