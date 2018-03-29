В день своего 24-летия Анастасия Костенко подтвердила беременность, показав округлившийся живот

На протяжении нескольких месяцев поклонники терялись в догадках, беременна ли модель Анастасия Костенко или просто поправилась. Наконец в свой день рождения (сегодня, 29 марта) девушка решила расставить все точки над i — она действительно ждет ребенка.

Анастасия опубликовала в своем Instagram кадр из недавней фотосессии с мужем. Дмитрий нежно обнимает жену и касается ее внушительного обнаженного живота.