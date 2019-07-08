«Очень женственная»: в Сети обсуждают пляжное фото 45-летней Марии Порошиной

45-летняя Мария Порошина — пример для многих российских женщин. Всегда элегантная, она нечасто предстает перед поклонниками в откровенных нарядах. Фото актрисы в купальнике, которое появилось в ее «информационном сообществе», вызвало массу восторгов у подписчиков.