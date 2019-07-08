«Очень женственная»: в Сети обсуждают пляжное фото 45-летней Марии Порошиной

45-летняя Мария Порошина — пример для многих российских женщин. Всегда элегантная, она нечасто предстает перед поклонниками в откровенных нарядах. Фото актрисы в купальнике, которое появилось в ее «информационном сообществе», вызвало массу восторгов у подписчиков.
«Очень женственная и обаятельная», «Шикарно выглядите такая же красавица», «Вы великолепны!!!», «Всегда восхищаюсь!!!», «Шикарная супер любимая актриса», «Очень красивый кадр) больше бы таких интересных снимков», — обсуждают они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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