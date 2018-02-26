Обвисшая грудь модели Victoria's Secret стала предметом насмешек в Сети

Формам «ангелов» Victoria's Secret и моделям из их каталогов завидуют многие женщины. Мало кто задумывается о том, сколько труда вкладывают эти девушки в идеальные бедра и плоские животики, предпочитая считать, что все это — «фотошоп». Впрочем, не стоит отрицать, что и он имеет место быть на некоторых снимках.