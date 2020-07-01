«Общаюсь с врачами, сдаю анализы»: актриса Мария Кожевникова рассказала, как изменилась ее жизнь после 35

«35 лет для меня оказался переходным возрастом. Я начала общаться с врачами, сдавать анализы, пользоваться кремами каждый день, усиленно следить за питанием, заставлять себя заниматься спортом и переосмысливать восприятие... Договориться со своим собственным мозгом оказалось труднее всего. Пока терплю фиаско, но я в надежде», — поделилась она.