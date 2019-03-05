Ошибки молодости, пагубные зависимости и не только: самые громкие признания звезд в шоу «Секрет на миллион»

Любовь Успенская
Фото: Starface
В одном из выпусков телепрограммы «Секрет на миллион» Любовь Успенская решилась ответить на вопрос из последнего конверта, который, как известно, самый непростой и стоит 1 миллион рублей. Ведущая шоу Лера Кудрявцева заявила, что в юности певица совершила убийство.Оказалось, что речь идет об аборте, который Любовь Залмановна сделала еще совсем девочкой. «Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я —мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза», — призналась Успенская.
Рассказывать своим родителям о беременности Любовь побоялась, поэтому решилась на подпольный аборт. По знакомству был найден доктор, который взялся за дело. Позже он сообщил девушке, что у нее была двойня. Последствия процедуры обернулись для Любови настоящим кошмаром. Успенская была уверена: после перенесенного она больше не сможет никогда стать мамой. «Бог меня наказал за этот аборт, — рассказала певица. — Позже, уже в браке с первым мужем, я захотела детей. Забеременела, но мои мальчики, тоже двойняшки, появились на свет раньше срока и погибли. Потом я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку… А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью».
Роза Сябитова
Фото: Instagram
Главная сваха страны, одна из ведущих шоу «Давай поженимся!»Роза Сябитова тоже призналась Лере Кудрявцевой в том, что в юности решилась на аборт. Впоследствии она пережила двенадцать неудачных беременностей прежде, чем наконец впервые стать матерью. «У меня, к сожалению, был первый аборт, и сын стал моей тринадцатой беременностью. Да, у меня были выкидыши», — поделилась она.
Ирина Салтыкова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Ирина Салтыкова, у которой есть взрослая дочь Алиса, призналась в шоу «Секрет на миллион», что всегда мечтала быть многодетной матерью, но после рождения первенца дважды делала прерывала беременности по настоянию супруга Виктора Салтыкова. «Он отправил меня к своей маме в Тернополь, она гинекологом работала. Помню, что очень плохо себя чувствовала. Представь, я с токсикозом, одна, еду в поезде, мне 23-24 года. Приезжаю туда — сразу в больницу, наркоз, после наркоза лежу часа два-три, и меня отправляют в Москву. Приезжаю с воспалением, температурой», — откровенно рассказала певица.
Салтыкова призналась, что не может это простить своему экс-супругу, тем не менее она благодарна ему за дочь Алису, которую считает практически подарком, однако с горечью в голосе и слезами в глазах отметила, что три таких подарка были бы намного лучше. «Как ты понимаешь, абортов я больше не делала. Спасибо Вите за все», — подытожила Ирина разговор с Лерой Кудрявцевой о детях.
Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Иосиф и Валерия рассказали, что очень мечтали об общих совместных детях, но судьба распорядилась иначе. В 2014 году они потеряли ребенка. Как оказалось, выкидыш произошел на внушительном сроке — шестом месяце беременности. «Лера даже имя придумала», — поделился продюсер.
Натали
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Вот уже 26 лет популярная певица Натали счастлива в браке с Александром Рудиным. 44-летняя артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых еще нет и года. В возрасте 17-ти и 18-ти лет певица пережила два выкидыша, а радость материнства впервые смогла испытать лишь десятью годами позднее.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Натали впервые откровенно рассказала о том, что несколько лет назад вновь потеряла ребенка: «Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…». Срок беременности был небольшой, два с половиной месяца, однако затягивать с прерыванием было нельзя: «Тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: "Помолитесь за меня". Мне, казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка, что я в который раз оказалась с этим дурацкими крылышками, которые себе не может позволить человек…».
Алексей Ягудин
Фото: Eastnews
Алексей Ягудин тем временем буквально ошарашил Леру Кудрявцеву и телезрителей заявлением о том, что категорически был против рождения мальчика от супруги Татьяны Тотьмяниной. Дело в том, что фигурист уверен — в его семье должен быть только один мужчина... Пара основательно готовилась к рождению второго ребенка. «Для меня это было бы трагедией. Вот эта ситуация, если бы у меня был сын. <...> Перед второй беременностью я сам Тане колол препараты определенные», — признался Ягудин.
Шура
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Эпатажный певец Шура (Александр Медведев — прим.ред.), популярность которого пришлась на конец 1990-х годов, тоже стал одним из гостей шоу «Секрет на миллион». В эфире программы артист рассказал о наркозависимости, лечении онкологии и озвучил свою главную мечту.
По признанию Шуры, его самая большая мечта — собственные дети. Певец познакомился с суррогатной мамой, которая в будущем может подарить ему ребенка, а также сдал необходимые анализы, которые позволят понять, сможет ли он стать отцом. «Я очень хочу прикупить загородный дом, чтобы на его территории у детей была своя лужайка, песочница. Думаю, смогу стать хорошим отцом и уж точно не позволю детям в 13 лет уйти из дома, как это было со мной», — рассказал Шура.
Сергей Мазаев
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
К 58 годам Сергей Мазаев почти четырнадцать лет не употреблял запрещенные вещества, однако незадолго до юбилея сорвался. О своем пагубном пристрастии к запрещенным препаратам музыкант откровенно рассказал в шоу «Секрет на миллион». Неприятности в семье и на работе, проблемы личного характера подтолкнули певца к срыву спустя четырнадцать лет «чистой» жизни. Финальной точкой стал концерт ко Дню Победы, в котором Мазаев принимал участие: «Это был мой триумф, я очень хотел, чтобы мои близкие люди пришли. А они не пришли, Галя (супруга — прим.ред.) не пришла. Мне настолько стало горько, что я решил расслабиться и употребить тяжелые наркотики прямо там, на месте. А потом незаметно стал пользоваться этим, как лекарством. Галя знала, но ничего не могла сделать».
Музыкант вспомнил, что даже в студию звукозаписи мог прийти в измененном сознании. Однажды в студии Сергей встретил своего давнего друга, Николая Фоменко, и эта встреча спасла ему жизнь: «Коля Фоменко увидел меня и испугался, сразу позвонил Феде Бондарчуку, который знает, что это такое. Тот нашел врача знакомого, а на следующий день Коля уговорил меня поехать в клинику». В больницу Мазаев поступил под вымышленной фамилией. Первые десять дней артист провел в отдельной палате для детоксикации — в этом помещении нет никаких стеклянных предметов, даже еду приносят в одноразовой посуде. После детоксикации Сергея перевели в обычную палату и разрешили посещать сеансы групповой терапии и работать с психологом.
Дана Борисова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Дана Борисова тоже откровенно рассказала Лере Кудрявцевой о пагубной зависимости. Стоит отметить, что разговор оказался очень непростым для всех участников популярного шоу. Как считает сама Дана, в том, что у нее возникла пагубная зависимость, в определенной мере виноваты и ее бывшие мужья: «Я себя не любила, мне не нравилось, как я выглядела. Мои мужчины навязали мне мысль, что я некрасивая. А еще я хотела доказать людям, которые пишут про меня гадости в интернете, что я не такая, я хорошая. С помощью препаратов снимала эту боль. Единственное время, когда я вообще не пила и ничего не принимала, — период беременности и кормления грудью. Сейчас я научилась любить себя такой, какая я есть».