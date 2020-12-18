Образы российских мужчин на Новый год оказались дороже женских

Как пишет «Лента.ру», россиянки покупают платье, туфли и клатч в среднем за 8 100 рублей. Самыми популярными услугами в салонах красоты в предпраздничный период являются маникюр и стрижка волос. В декабре (первые две недели) спрос на них увеличивается в два раза по сравнению с ноябрем. На эти процедуры жительницы России тратят около 3 100 рублей.

Перед Рождеством и Новым годом многие женщины выматываются и устают, пытаясь быть идеальными и все успеть. Психотерапевт из Лондона, специализирующийся на самооценке и отношениях, Руайри Стюарт уточнила, что в это время года главное — не переоценить свои возможности, ведь в погоне за совершенством можно упустить самое главное.

Не имеет значения, обернуты подарки идеально или нет, обвязаны ли они бантом. По мнению эксперта, праздничный период должен запомниться всем весельем, теплом и счастьем в кругу любимых.