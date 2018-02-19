Обнаженную постаревшую Мадонну сравнили с Мэрилином Мэнсоном

На протяжении своей карьеры легендарная певица Мадонна не раз меняла имидж. Она была и элегантной дамой, и соблазнительной красоткой, и развратной женщиной, однако последние эксперименты артистки расстраивают ее поклонников.

В последнее время звезда все чаще появляется в шляпе, которач напомнила фанатам «фирменный» головной убор Майкла Джексона. А на недавнем селфи Мадонну сравнили с Мэрилином Мэнсоном.