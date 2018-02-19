Обнаженную постаревшую Мадонну сравнили с Мэрилином Мэнсоном
Не всем подписчикам 59-летней Мадонны понравилось ее новое селфи.
На протяжении своей карьеры легендарная певица Мадонна не раз меняла имидж. Она была и элегантной дамой, и соблазнительной красоткой, и развратной женщиной, однако последние эксперименты артистки расстраивают ее поклонников.
В последнее время звезда все чаще появляется в шляпе, которач напомнила фанатам «фирменный» головной убор Майкла Джексона. А на недавнем селфи Мадонну сравнили с Мэрилином Мэнсоном.
«Мэрилин Мэнсон!», «Очень похожа на Мэрилина Мэнсона», «О мой бог! Это худший ее макияж! Она выглядит как Мэрилин Мэнсон!» — пишут фолловеры.
«Если вам не нравится то, что вы видите, просто не смотрите. Не стоит быть такими чертовски грубыми», — защищают преданные поклонники творчества звезды.
Фото: instagram, globallookpress
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